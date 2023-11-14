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На планерке в ЗСК обсудили борьбу с коррупцией

На планерке в ЗСК обсудили борьбу с коррупцией

Об этом сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, открывая еженедельное планерное совещание депутатов ЗСК, посвященное оценке мер по повышению эффективности системы противодействия коррупции в регионе.

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