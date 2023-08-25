Наивняк наш, когда словоблудам прекратите подлизывать?

елена куприянова

А детские, этим, привезти свои кишлаки в Россию, и плодящиеся здесь, ненавидящие нашу Родину. Почему этим платят, то, что их родственники не заработали, почему платят, отнимая у НАШИХ детей, у них уже отняли нормальное образование, поскольку детей не знающих и не желающих знать русский язык, какая-то сволочь приравняла к нашим детям. А здравоохранение, куда из-за выводка арабского кишлака российским детям очень сложно попасть. Это что, работники без которых "кошельки" сдохнут. Так туда им и дорога. Закон должен быть один и для народа, а у нас его много, что-то оставили для нас - мизер, основной процент - кошельки, все для них, они и привозят, покрывают всех бандитов убийц, ненавидящих Россию. Вывод один - эти кошельки работают на запад, уничтожая нашу Родину. Нужны бесплатные "лопаты" - вперёд, но в свой сарай, который не касается нас.