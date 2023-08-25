По делу - Кто из мигрантов имеет право на пенсию, куда надо обращаться и каким будет её размер. Что должны делать таджикские мигранты, чтобы получать пенсию в России? Если мигрант платит только за патент для работы в России, это не значит, что в будущем он сможет получать там пенсию.
Наивняк наш, когда словоблудам прекратите подлизывать?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что за счет вертикали власти что ли???? За все приходится платить простому народу....
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3 час.
елена куприянова
А детские, этим, привезти свои кишлаки в Россию, и плодящиеся здесь, ненавидящие нашу Родину. Почему этим платят, то, что их родственники не заработали, почему платят, отнимая у НАШИХ детей, у них уже отняли нормальное образование, поскольку детей не знающих и не желающих знать русский язык, какая-то сволочь приравняла к нашим детям. А здравоохранение, куда из-за выводка арабского кишлака российским детям очень сложно попасть. Это что, работники без которых "кошельки" сдохнут. Так туда им и дорога. Закон должен быть один и для народа, а у нас его много, что-то оставили для нас - мизер, основной процент - кошельки, все для них, они и привозят, покрывают всех бандитов убийц, ненавидящих Россию. Вывод один - эти кошельки работают на запад, уничтожая нашу Родину. Нужны бесплатные "лопаты" - вперёд, но в свой сарай, который не касается нас.
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3 час.
Людмила Свириденко
Вот пусть мигранты их и выбирают. Как соотечественники соотечественников. А русские постоят и посмотрят. У нас среди высших рыл соотечественников нет.
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1 час.
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