Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Я помню в Советское время были отчёты руководителей перед СВОИМ НАРОДОМ, они рассказывали, что было сделано ими за го...Новое правительст...
  • Владимир Иванов
    вся старая блевотина повылазила все уже надоелиПосле слов Яны По...
  • Ирина Галивец
    Все бездельники остались в правительстве! Один Кравцов чего стоит, который создает наилучшие условия для детей мигран...Новое правительст...

Разрушительный астероид «Апофис» приближается к Земле

Разрушительный астероид «Апофис» приближается к Земле

Если он врежется в планету, то это приведет к катастрофическим последствиям.Исследователи предполагают, что астероид, названный в честь древнеегипетского бога разрушения, максимально приблизится к Земле 13 апреля 2029 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх