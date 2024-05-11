Разрушительный астероид «Апофис» приближается к Земле

Если он врежется в планету, то это приведет к катастрофическим последствиям.Исследователи предполагают, что астероид, названный в честь древнеегипетского бога разрушения, максимально приблизится к Земле 13 апреля 2029 года.
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