Горошница «Охотничья» — классика русской сибирской кухни

Я помню время, когда зимой такую горошницу готовили в каждой деревенской избе. Конечно, каждая хозяйка готовила по-своему, но общий базовый принцип был одинаков: горох, овощи, копченое или солёное сало с мясной прослойкой и какое-нибудь вяленое или копченое мясо.
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