«Это нарушает права человека»: в Финляндии подписывают петицию против закрытия границ с РФ

Обращение подписало уже около 2,5 тыс. человек. Петиция с разрешением открыть приграничное сообщение между Финляндией и РФ при наличии у гражданин родственных связей в одной из стран появилась на портале Adressit.
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