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Для электросамокатов введут права

Для электросамокатов введут права

Правительство рассматривает возможность повышения минимального возраста для управления самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) до 16 лет, а также введения обязательного получения водительских прав для их эксплуатации.

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ЭА
Эльдар Алиев
Все говорят давно но не чего не предпринимают, каждый день калечат людей
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