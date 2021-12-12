ОП одобрила «ку-коды», но инфоблокада прорвана и народ не остановить

Федеральная Общественная палата наконец-то разродилась заключением по правительственным законопроектам об ограничении прав более половины здоровых (не привитых и не болевших официально ковидом) граждан России посредством режима QR-аусвайсов.
Федеральная Общественная палата наконец-то разродилась заключением по правительственным законопроектам об ограничении прав более половины здоровых (не привитых и не болевших официально ковидом) граждан России посредством режима QR-аусвайсов.
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