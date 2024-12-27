Пепел с историей: изучение углей поможет восстановить древнюю историю

Российские археологи предложили новый способ анализа углей, найденных на стоянках древних людей. Ранее эти материалы считались малопригодными для исследований из-за их хрупкости и плохой сохранности древесины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии