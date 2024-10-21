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БИБИРЕВО наш дом

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Фотограф рассказала, где и как в Бутырском сделать классные осенние портреты

Осень — время, когда можно сделать прекрасные фотографии на улице, в частности в Бутырском районе. О необычных локациях в округе и о том, как сделать классный кадр, рассказала профессиональный фотограф Эльвира Хабибулина.

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