Фотограф рассказала, где и как в Бутырском сделать классные осенние портреты

Осень — время, когда можно сделать прекрасные фотографии на улице, в частности в Бутырском районе. О необычных локациях в округе и о том, как сделать классный кадр, рассказала профессиональный фотограф Эльвира Хабибулина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии