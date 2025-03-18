В Госдуме призвали США признать российский статус Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что США следует признать де-юре российский статус Крыма. Таким образом Вашингтон подтвердит, что намерен завершить украинский конфликт, заявил политик в беседе с РИА Новости.
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