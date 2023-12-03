Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья сирота
    👍Проект «Пятая кол...
  • Андрей Бедный
    А что непонятного? Деревни уже в 80ых вымирали т.к. оттуда все сваливали в города,  а сами деревни были дотационными ...Убийство Прибалти...
  • Катерина
    «Какая отвратительная рожа…»Пентагон заявил, ...

Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Россия продолжает возвращать под контроль свои активы и в первую очередь высочайший приоритет выставлен в логистическом и транспортном секторах (аэропорты, морские порты, вокзалы, транспортные компании, морские перевозчики и так далее).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Это только &quot;копеечку&quot; вернули. А сколько их по всей стране...
Ответить
8 час.
Наталья Волкова
Если б не сво и санкции мы б наверное так и думали, что у нас все наше.
Ответить
8 час.
Нургуль Калыгулова
СОВСЕМ НЕ ПЕРЕЖИВАЮ ЩА ИЗ ДОЛИТК ОНИ ПОЛУЧАЛИ НАМНОГО БОЛЬШЕ!!  И ЗАМОРОЗИТЬ ИЗ АКЦИИ ...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх