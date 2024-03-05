В Госдуме предложили переводить студентов-отцов на бесплатное обучение

Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению, обратилась к министру науки и высшего образования России с предложением о предоставлении студентам, которые стали отцами, права на перевод с платного на бюджетное отделение.
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