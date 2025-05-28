Директор управляющей компании в Златоусте растратил почти 20 миллионов рублей, полученных от жильцов

В Челябинской области директора управляющей компании задержали за растрату. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Златоусте задержали директора ООО Управляющая компания «ЗлатСитиСервис», подозреваемого в присвоении и растрате в особо крупном размере.
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