Уроженец Узбекистана, участвовавший в СВО, стал гражданином России

Уроженец Республики Узбекистан, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт Российской Федерации. Он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации на участие в Специальной военной операции.
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