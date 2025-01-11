Печенье с макадамией по-флорентийски

Макадамия - это австралийский орех, который считается самым дорогим в мире! Когда-то орех макадамия был основным продуктом питания для австралийских аборигенов, а теперь стал изысканным и очень полезным лакомством.
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