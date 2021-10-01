Донбасс Сегодня

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Что известно о задержании Саакашвили в Грузии

Что известно о задержании Саакашвили в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории страны. Утром в своём Facebook он сообщил, что прибыл в республику и находится в Батуми.

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