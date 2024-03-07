Джигурда поведал о реакции бойцов СВО на слова Пугачёвой

Примадонна Алла Пугачева не так давно спровоцировала общественный резонанс собственными поступками. В первую очередь, она весело проводила время на яхте под композиции на украинском языке, после отъезда из Российской Федерации.
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