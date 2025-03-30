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В МИДе объяснили механизм создания временных администраций под эгидой ООН

В МИДе объяснили механизм создания временных администраций под эгидой ООН

Временные администрации под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) уже создавались ранее, поэтому Россия или посредники сторон после переговоров могут подать такой запрос в международную организацию.

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