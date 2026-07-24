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Царьград

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СК РФ завершил дело об убийстве и краже на 157 тыс. рублей

СК РФ завершил дело об убийстве и краже на 157 тыс. рублей

Следователи завершили расследование дела 44-летней жительницы Хатуя, обвиняемой в убийстве и краже 157 тыс.

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