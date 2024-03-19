Анкер регулируемый по высоте (Компенсатор усадки) — конструкция и монтаж

Строительство деревянных домов сопряжено с трудностями, особенно для дилетантов. Одна из отличительных особенностей древесины, как материала для возведения зданий – процесс усадки, который занимает от 6 месяцев до 5 лет (в зависимости от процента влаги в массиве, внешних условий и размеров пиломатериала).
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