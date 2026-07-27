Китай создал гигантский магнит весом 582 тонны для проекта «искусственного Солнца». Он станет ключевым элементом термоядерного реактора, запуск которого планируется к 2030 году.
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Китай создал гигантский магнит весом 582 тонны для проекта «искусственного Солнца». Он станет ключевым элементом термоядерного реактора, запуск которого планируется к 2030 году.
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