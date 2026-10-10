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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Ямаля 12+8 в 13 матчах сезона за «Барсу» и сборную Испании. Сегодня вингер ассистировал Кунде в игре с «Хетафе»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отметился результативной передачей на Жюля Кунде в игре с « Хетафе » (3:0) в 8-м туре Ла Лиги.

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