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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если Помазун пропустит 2 мяча, все будут кричать: «Верните Максименко!» Многие рассуждают о футболе, хотя видели его только по телевизору». Мостовой о вратарях «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об удалении вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче с «Крыльями Советов» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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