Мнение: «Визиты западных лидеров в Киев – это о деньгах», – Алексей Самойлов

Руководитель аналитической службы Движения «Другая Украина», кандидат географических наук Алексей Самойлов в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что на Украине собираются предоставить полиции право задерживать людей и доставлять их в ТЦК.
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