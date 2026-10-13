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Мнение: «Визиты западных лидеров в Киев – это о деньгах», – Алексей Самойлов

Мнение: «Визиты западных лидеров в Киев – это о деньгах», – Алексей Самойлов

Руководитель аналитической службы Движения «Другая Украина», кандидат географических наук Алексей Самойлов в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что на Украине собираются предоставить полиции право задерживать людей и доставлять их в ТЦК.

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