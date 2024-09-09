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Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ за разжигание конфликта на Украине

Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ за разжигание конфликта на Украине

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву.

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