Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву.
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