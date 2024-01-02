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РИА «Новости»: участие в выборах 2024 года примет почти половина населения Земли

РИА «Новости»: участие в выборах 2024 года примет почти половина населения Земли

Наступивший 2024 год станет временем смены состава парламентов и глав государств путем выборов. Голосование пройдет более чем в 50 странах мира, а общая численность избирателей составит почти половину всего населения планеты.

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