Челябинский Советский районный суд приговорил Малкина к 6,5 годам колонии общего режима, а Мазунина — к 5,5 годам за телефонное мошенничество, в результате которого пенсионеры лишились более 27,3 млн рублей.
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