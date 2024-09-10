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Царьград

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После массированной атаки БПЛА на Подмосковье СК завёл дело о теракте

После массированной атаки БПЛА на Подмосковье СК завёл дело о теракте

СК завёл уголовное дело о теракте после ночной массированной атаки украинских БПЛА на Подмосковье и другие регионы России.

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