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«Пусть переделают»: Захарова предложила США создать Агентство помощи самим себе

«Пусть переделают»: Захарова предложила США создать Агентство помощи самим себе

Соединенным Штатам следует создать Агентство помощи самим себе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поломку сайта Агентства по международному развитию (USAID).

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