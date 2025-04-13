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Царьград

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Бурятия: ликвидировано 9 пожаров на площади свыше 3000 гектаров

Бурятия: ликвидировано 9 пожаров на площади свыше 3000 гектаров

В Бурятии успешно ликвидировали девять лесных пожаров на площади свыше 3000 гектаров. На утро в Еравнинском районе остаются активными семь очагов на 200 гектарах.

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