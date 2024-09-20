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«Выдержат прямое попадание ракеты»: Британия закупила габионы для ВСУ

«Выдержат прямое попадание ракеты»: Британия закупила габионы для ВСУ

Минобороны Британии заключило контракт с местной компанией DIRICKX Systems, предусматривающий поставку для нужд украинской армии габионов – укрепленных стальной арматурой корзин, набитых рассыпчатым (таким как земля либо песок) или гранулированным материалом.

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