Кевин Дюрэнт: «Харден принял решение, которое, как он думает, приблизило его к титулу»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил на вопрос журналиста об экс-игроке команды Джеймсе Хардене, которого обменяли в «Филадельфию».

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