«Не стоит разделять порожний и гружёный пробег на два разных бизнеса». Фарид Хусаинов — о старых-новых предложениях РЖД повысить тарифы на порожний пробег вагонов

В ноябре 2023 г. ОАО «РЖД» вновь (уже не первый раз) вышло с предложениями о повышении тарифа на порожний пробег полувагонов, либо вообще на «пробег в порожнем состоянии универсального подвижного состава» (т.
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