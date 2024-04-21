ВС России при штурме Очеретино ликвидировали отряд РДК*

Российские бойцы уничтожили отряд РДК с паспортами РФ под Очеретино на Украине Елена Агафонова Станислав Красильников/РИА Новости При штурме Очеретино бойцы российской группировки «Отважные» уничтожили боевиков Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК) с паспортами РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии