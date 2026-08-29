Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 525 подписчиков

"Станет огромной катастрофой": Россия нашла кащеево яйцо Запада

"Станет огромной катастрофой": Россия нашла кащеево яйцо Запада

Общественность часто требовала от российских военных ударов по центрам принятия решений на Украине.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Странно, что такие  решительные шаги по уничтожению укробандеровской экономики стали реализовывать только через 4,5 года СВО ! До этого, что не понятно было ?

Профиль пользователя Boris Voronin
Boris Voronin

Самые главные очаги - это Израиль, ЕВРЕЙСКОЕ ЛОББИ в Вашингтоне и пакостящая России мелкобритания!!! ТОЛЬКО ЛИКВИДАЦИЯ лоббистов  ВПК в этих странах и уничтожение основных производств ВВ, высокотехнологичной электроники, средств наведения и навигации, а так же баллистики - приведут к полному поражению...

Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Тан

Но ОЧАГ то ЭТОЙ ЗАРАЗЫ... находится на территории США... Иудейского Уолл стрит,... И пока этот очаг заразы. не будет уничтожен... подобные ЕВРЕЕ-РЕЙХи... будут возникать, в любых местах планеты.. тот же Милей (Аргентина).... мало чем отличается от... Мерца или Зели.