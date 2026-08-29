"Станет огромной катастрофой": Россия нашла кащеево яйцо Запада

Общественность часто требовала от российских военных ударов по центрам принятия решений на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Закрытый клуб чин...
- «К такому были не...
- Ларри Джонсон: Кр...
Странно, что такие решительные шаги по уничтожению укробандеровской экономики стали реализовывать только через 4,5 года СВО ! До этого, что не понятно было ?
Самые главные очаги - это Израиль, ЕВРЕЙСКОЕ ЛОББИ в Вашингтоне и пакостящая России мелкобритания!!! ТОЛЬКО ЛИКВИДАЦИЯ лоббистов ВПК в этих странах и уничтожение основных производств ВВ, высокотехнологичной электроники, средств наведения и навигации, а так же баллистики - приведут к полному поражению...
Но ОЧАГ то ЭТОЙ ЗАРАЗЫ... находится на территории США... Иудейского Уолл стрит,... И пока этот очаг заразы. не будет уничтожен... подобные ЕВРЕЕ-РЕЙХи... будут возникать, в любых местах планеты.. тот же Милей (Аргентина).... мало чем отличается от... Мерца или Зели.