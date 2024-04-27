НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Защитник Италии Удоджи пропустит Евро-2024 из-за травмы четырехглавой мышцы

Защитник сборной Италии Дестини Удоджи не примет участия в Евро-2024 из-за травмы 21-летний игрок «Тоттенхэма» перенес операцию на четырехглавой мышце бедра и вернется в строй в июле, во время предсезонки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх