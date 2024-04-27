Защитник Италии Удоджи пропустит Евро-2024 из-за травмы четырехглавой мышцы

Защитник сборной Италии Дестини Удоджи не примет участия в Евро-2024 из-за травмы 21-летний игрок «Тоттенхэма» перенес операцию на четырехглавой мышце бедра и вернется в строй в июле, во время предсезонки.
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