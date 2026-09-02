33% дают букмекеры на 15+ голов Барколя в дебютном сезоне АПЛ за «Ливерпуль»

Букмекеры начали принимать ставки на результативность Брэдли Барколя в «Ливерпуле». 24-летний вингер перешел в английский клуб из «ПСЖ» за 125+20 миллионов евро, контракт с игроком сборной Франции рассчитан на 5 лет.