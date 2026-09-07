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bluestarco

bluestarco

bluestarco BLUESTARCO FUTURES NSE:BLUESTARCO1! TORTOISE_MS The breakout of an Inverse Head and Shoulders pattern on the charts of Blue Star Ltd (BLUESTARCO) coupled with a build-up in Open Interest (OI) presents a structurally solid bullish swing trade setup.

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