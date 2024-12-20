Зеленский предлагал Фицо 500 миллионов евро за приглашение Украины в НАТО

БРАТИСЛАВА, 21 декабря, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что во время переговоров в Брюсселе главарь киевского режима Владимир Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО.