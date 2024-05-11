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Уличного кота спасли от волков в вольере Московского зоопарка

Уличного кота спасли от волков в вольере Московского зоопарка

Спасатели сняли с дерева уличного кота, забравшегося в вольер с волками в Московском зоопарке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, опубликовавшая видео.

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