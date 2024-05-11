Уличного кота спасли от волков в вольере Московского зоопарка

Спасатели сняли с дерева уличного кота, забравшегося в вольер с волками в Московском зоопарке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, опубликовавшая видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии