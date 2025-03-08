Азаренко об электронном судействе в матче с Циньвэнь Чжэн: «Эта ###### система – дерьмо»

Это случилось во время матча с Циньвэнь Чжэн в Индиан-Уэллс. По мнению Азаренко, мяч ушел в аут после свечки китаянки при счете 3:6, 4:4 30:30, но Hawk-eye Live показал, что мяч едва коснулся линии.