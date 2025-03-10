Украинские дроны попытались атаковать российский НПЗ

ВСУ предприняли атаку на очередной российский нефтеперерабатывающий завод. Как пишет ресурс SHOT со ссылкой на местных жителей, в небе над Новокуйбышевском (Самарская область) был слышен звук, характерный для БПЛА.
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