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Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»

Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался об акции сборной Германии. Игроки сборной Германии на командном фото перед матчем со сборной Японии (1:2) закрыли рот руками в знак протеста против ФИФА.

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