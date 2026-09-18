В сербском политикуме от перемены мест слагаемых сумма не поменяется

Политическое будущее страны определено стратегическими документами — это евроинтеграция. Конечно, учитывая общественные настроения, власть постарается сохранить дружеские (скорее всего, в затухающем формате) отношения с Россией, продолжит экономическое сотрудничество с Китаем Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Что же касается конкретики, то Александр Вучич уже несколько лет говорил о своей готовности покинуть пост президента.