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NewsOne

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В сербском политикуме от перемены мест слагаемых сумма не поменяется

В сербском политикуме от перемены мест слагаемых сумма не поменяется

Политическое будущее страны определено стратегическими документами — это евроинтеграция. Конечно, учитывая общественные настроения, власть постарается сохранить дружеские (скорее всего, в затухающем формате) отношения с Россией, продолжит экономическое сотрудничество с Китаем Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Что же касается конкретики, то Александр Вучич уже несколько лет говорил о своей готовности покинуть пост президента.

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