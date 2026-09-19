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Царьград

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Велопробег в Раменском 20 сентября: маршрут, пикник и возраст до 40

Велопробег в Раменском 20 сентября: маршрут, пикник и возраст до 40

В воскресенье, 20 сентября, в Раменском пройдёт молодёжный велопробег. Организаторы намеренно избегают слова «соревнование», объясняя это концепцией мероприятия.

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