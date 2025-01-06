Майя Кучерская «Случай в маскараде» — святочный рассказ

Сборник Майи Кучерской вышел в «Редакции Елены Шубиной». В нем собраны сказки для взрослых. «Сноб» публикует историю о работе в пиццерии в Лос-Анджелесе, в интернациональном коллективе которой нашлось место для маленьких бытовых чудес.
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