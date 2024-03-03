Один немец сказал мне с горечью, что мы, русские, даже не понимаем, насколько мы богаты и свободны, ведь в Германии даже чтобы просто войти в лес, нужно платить деньги, развести там костер – платить штраф, взять с собой своего сына – нарваться на конфликт с органами опеки, завести домашнюю живность – получить судебный процесс с могущественными корпорациями.
Зачем убивают деревни?
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СК
Сергей К
лозунги хорошие. Промышленное сельское хозяйство оказывается выгоднее. Кучкование населения - скопление в каких-то местах - тоже часто экономчески выгодно. Много народу под рукой - можно закручивать разнообразные производства. А если люди разбросаны - как в деревне- много сложнее все производства организуются, и дороже. Так что, кроме критики - умные мысли нужны. Как же быть то.... Без утопии.
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