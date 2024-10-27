🪗 В симферопольском парке им. Гагарина построят локацию для выступления музыкантов «В парке имени Гагарина запланирована реконструкция (2025 год - прим.
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🪗 В симферопольском парке им. Гагарина построят локацию для выступления музыкантов «В парке имени Гагарина запланирована реконструкция (2025 год - прим.