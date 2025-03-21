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В СК назвали организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России

В СК назвали организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является одним из организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России.

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