Праздник 5 марта: что можно и что нельзя делать в день святого Льва Катанского и иконы Козельщанская – традиции, молитва, приметы Евгения КомароваВторник 5 марта становится центром внимания верующих, отмечая два религиозных события: день святого Льва Катанского и честь иконы Козельщанской.